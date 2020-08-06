قرار قريب بتحويل (15) شركة تتبع للمخابرات إلى وزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت وزارة المالية في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية الوزارة على المال العام وذلك ترقباً لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية.

وناقشت وزيرة المالية المكلف هبة محمد علي مع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد بمقر الجهاز القضاء على الفساد، مكافحة التجنيب، تأمين المعلومات، وخطة الحكومة لتكوين قوة طوارئ مشتركة لدعم وتأمين الاقتصاد.

وأكد الطرفان بحسب تعميم صحفي على أهمية الالتزام بروح التعاون ما بين جميع مؤسسات الدولة وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر.

وقدمت وزيرة المالية تنويراً حول خطط الوزارة الإصلاحية وخاصة الإجراءات المتعلقة بجميع الشركات والهيئات العامة التي تبلغ ما يفوق 600 شركة وهيئة حكومية. وخص الاجتماع الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة والتي تبلغ 15 شركة من ضمنها شركة السبيكة للذهب للاستفادة منها لبناء مخزون استراتيجي من الذهب. ‎

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة المالية وجهاز المخابرات العامة خاصة دور هيئة الأمن الاقتصادي، وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الوزارة والجهاز بما فيها التقارير الدورية.