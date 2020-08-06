وزارة النقل : إعادة تشغيل المعابر الحدودية مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرّرت وزارة النقل والتنمية العمرانية فى السودان، إعادة تشغيل المعابر الحدودية مع جمهورية مصر العربية، ووجهت بتشغيل معبري أرقين وأشكيت وفق الموجهات والاشتراطات الموضوعة.

وسمح القرار باستقبال حركة الركاب بدءا من الأحد المقبل على أن يتم التعامل مع الركاب وفق البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة السودانية.

وأكد القرار السماح للركاب بالمغادرة في حال استيفائهم الاشتراطات والضوابط المطلوبة من جانب جمهورية مصر العربية، موضحاً أن استئناف حركة البضائع (صادر – وارد) من وإلى معبر أرقين سيكون ابتداءً من الأحد المقبل.

واشترط القرار، استمرار استقبال حركة البضائع من وإلى معبر أشكيت وفق الوضع المعمول به حالياً، على أن يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة السودانية دون الاستثناء للسماح بدخول الشاحنات المصرية إلى الأراضي السودانية.