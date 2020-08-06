توجيه للمصارف بسداد مساهماتها في محفظة السلع

الخليج 365 : أعلن مصدر مصرفي رفيع عن توجيه محفظة السلع الاستراتيجية للمصارف بالبدء في الإجراءات الأولية لسداد مساهماتها في المحفظة .وأشار المصدر لـ(التحرير) لعدم تحديد مساهمات محددة لكل مصرف وترك المجال لكل منها لسداد المساهمات التي تراها مناسبة حسب ملاءتها المالية .وكشفت الحكومة الانتقالية عن أن اجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للسلع الاستراتيجية (2 )مليار دولار.

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