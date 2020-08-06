منظومة “إسكندر-إم” توجه ضربة ساحقة لـ “العدو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت قناة “زفيزدا” الروسية مقطع فيديو لإطلاق صواريخ “إسكندر-إم” خلال تجمع تشغيلي خاص في ملعب التدريب كابوستين يار في مقاطعة أستراخان.

يظهر في اللقطات تحضير أطقم المنظومة لإطلاق النار وكذلك إطلاق صاروخ على أهداف العدو الافتراضي.

خلال التمرين، تدرب الطاقم على تغير وضع المنظومات من السير إلى الوضع القتالي. تم تنفيذ الضربات الصاروخية كجزء من أنظمة الاستطلاع والضرب بناءً على بيانات تحديد الهدف التي تم تلقيها في الوقت الفعلي من الطائرة المسيرة “أورلان-10”.

وبحسب وزارة الدفاع، أصيبت جميع الأهداف الافتراضية الواقعة على مسافة 90 كيلومترا بدقة عالية. المادة السابقة نفوق 3 آلاف وارجاع 47 ألف رأس مـن صادر الهدى المقالة القادمة الطاقة تكشف عن دخول بئر بترول جديد لزيادة الانتاج

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