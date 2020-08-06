سجلت قناة الهلال الفضائية حلقة توثيقية لـ”غناء البنات”، واستضافت المطربة حنان بلوبلو كمتحدثة لأول مرة دون ترديدها لأعمالها الغنائية. Advertisements وتحدثت بلوبلو عن مدى تأثير أغنيات الدلوكة في المجتمع السوداني والعادات والتقاليد التي اختفت داخل الأعراس السودانية، وبحسب صحيفة المواكب، ضمت الحلقة فنانات “دلوكة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. المطربة “بلوبلو” متحدثة وليست مطربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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