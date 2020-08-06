شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تتلقى (قُبلة) مباغتة من أحد الحضور تجبرها على إيقاف الحفل وتعنيف (مُقبلها) بشدة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقط فيديو نال حظه من الشهرة والتداول على نطاق واسع بمنصات المواقع الاسفيرية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بطله شاب أقدم على سلوك مشين للغاية بتهجمه على فنانة (هاوية) حسبما وصفها متداولوا الفيديو.

https://web.facebook.com/114353033309859/videos/3204266186318527/

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الشاب لم يكتفي بتهجمه على الفنان بل قام بتقبيلها في سلوك مشين ومرفوض, ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن ردة فعل الفنانة جاءت قوية حيث قامت بإيقاف وصلتها الغنائية وتعنيف الشاب بكلمات لم يظهرها المقطع ولكن وضحت من خلال تعابير وجهها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم صبوا جام غضبهم على الشاب الذي تعرض لانتقادات عنيفة ووصفه البعض بفاقد الوعي والإدراك لحظة ارتكابه لهذا الفعل المشين, ووضع عدد من النشطاء تعليق وعنوان موحد على المقطع (عواليق نخليها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)