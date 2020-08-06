لجنة لإزالة التمكين بجامعة أفريقيا ومراجعة الوظائف القيادية

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالمجلس السيادي الانتقالي قرار رقم (263) بتشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بجامعة أفريقيا العالمية برئاسة د. عبد الناصر علي الفكي واسماعيل كتر عبد الكريم مقرراً، وعضوية كل من د. مهدي دهب حسن دهب، د. حميدة سوكيت حميدة، د. هاشم أحمد عبد الرحمن، ماجدة سيد أحمد محمد سعيد، عبد الرسول عيسى عبد الرسول، وإلي الدين ياسين أحمد بخيت، فايزة حسن محمد ميرغني، عبد الله آدم موسى حالي، محمد يوسف محمد عبد الكريم، النذير محمد توم شاع الدين، عبد المنعم سيد أحمد بابكر وممثلان لجهاز المخابرات العامة وممثل لقوات الشرطة والجمارك.

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وتختص اللجنة وفقاً للقرار أمس الأربعاء بحسب صحيفة المواكب، بمراجعة الحسابات والقوائم المالية للجامعة وبيان مدى مطابقتها للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها في السودان أو عالمياً ومراجعة القروض وتعاقدات الجامعة ومراجعة كافة الوظائف القيادية والإدارية العليا بجامعة أفريقيا والمؤسسات التابعة لها ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والأسس والضوابط المعمول بها ومراجعة المشاريع الاستثمارية للجامعة بجانب رفع تقارير وتقارير عن أعمالها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)