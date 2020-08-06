قيادي بقوى التغيير يطالب والي النيل الازرق بكنس آثار النظام البائد

التاريخ: 06-أغسطس-2020
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طالب القيادي بحزب البعث وعضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير عصام عمر ابرهيم “قيسان ” والي النيل الازرق الجديد ، بكنس آثار النظام البائد حتى يستطيع التفرغ للبناء ، وقال قيسان: والي النيل الازرق من قدامى المناضلين وملم بتفاصيل الاشكالات التي تواجه الولاية والتحديات الماثلة سيما أنه وفضلاً عن القضايا الشائكة هناك حركات الكفاح المسلح، واستدرك قيسان باثاً تطمينات” لكن حسب معرفتنا الطويلة بـ(الوالي) له من المقدرات التي تمكنه من العبور بالنيل الأزرق إلى بر الأمان .
وأكد قيسان أن أولى العقبات التي ستواجه الوالي الجديد هي وعورة الطرق فمعظم المحليات تصبح معزولة تماماً عن حاضرة الولاية الدمازين في موسم الخريف .
وأوصى عصام والي النيل الازرق ، بتجميد المشروعات التنموية قبل ربط الولاية بالطرق المعبدة ، لأن ذلك يسهل انسياب الخدمات ، من صحة وتعليم وغيرها ، وطالبه بحسب صحيفة الجريدة، بكنس اثار المؤتمر الوطني والنظام البائد حتى يستطيع التفرغ للبناء بالاضافة الى التنسيق المحكم مع الحاضنة السياسية (قحت).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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