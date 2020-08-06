انتاجها (840) برميل يوميا اكتشاف بئر بترولية بحقل شارف

كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد عن نجاح اختبارات بئر بترول استكشافية بانتاجة تبلغ (840) برميل في اليوم بحقل ابوجابرة مربع (17) امتياز شركة شارف.

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وأكد الوكيل ان هذه الانتاجية تأتي ضمن خطة وزارة الطاقة والتعدين الرامية الى زيادة الانتاج النفطي وتقليل التكاليف لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع النفط، موضحاً ان شركة شارف في اطار خطتها في زيادة الانتاج عملت بالتركيز على حقلي ابوجابرة وشارف من خلال حفر عدد (2) بئر استكشافية وعدد (3) آبار تطويرية بجانب زيادة الانتاج باستخدام الطرق المحسنة (IOR) وتم بحمدلله حفر البئر الاستكشافية الاولي (Sharif w1) بنجاح تام وهي في انتظار الربط والدخول في منظومة الانتاج، بجانب اكتمال حفر البئر الاستكشافية الثانية (AGSE-1 ) بنجاح ووضعها الانتاج التجريبي لفترة من الزمن.

وأوضح حامد وفق ( سونا) ان نتائج هذه الاستكشافات سوف تزيد من الاحتياطي المؤكد وامكانية حفر آبار تطويرية اخرى لزيادة الانتاج، موضحاً ان خواص الخام يعتبرمن أجود أنواع النفط ومازالت الإختبارات مستمرة لعمل مضاهاة ومقارنة لهذه الطبقة مع مثيلاتها فى الآبار المقبلة بهدف زيادة الإنتاج ويعتبر مربع (17) من المربعات الواعدة بفرص إستكشاف وتطوير الموارد النفطية بصورة كبيرة تتميز بجودة خاماتها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )