شراكة بين ولاية الخرطوم و القطاع الخاص لتجاوز طوارئ الخريف

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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أكد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر على أهمية الشراكة الحقيقية بين ولاية الخرطوم والقطاع الخاص تقوم على التنمية وزيادة الانتاج
وقال لدى اجتماعه الاربعاء باتحاد اصحاب العمل السوداني والغرف المنضوية تحت الاتحاد قال ان المرحلة الراهنة التي تمر بها الولاية ممثلة في طوارئ الخريف وجائحة كورونا وتراكم النفايات تحتاج الى تدخلات عاجلة تتطلب تتضافر الجهود الرسمية وجهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه الأوضاع الطارئة وحدد الوالي الاحتياجات المطلوبة فى الآليات بأنواعها المختلفة وتجهيزات الايواء والغذاء والتدخلات الصحية لاحتواء الآثار الصحية المتوقعة مع ضرورة تدشين حملة شاملة للنظافة لنقل النفايات المتراكمة
الى ذلك أكد رئيس اتحاد اصحاب العمل ورؤساء الغرف الزراعية والصناعية والمقاولين وفق ( سونا ) أنهم طرف أصيل وشريك أساسي في الجهود المبذولة من ولاية الخرطوم لمعالجة آثار الخريف وأعلنوا عن إتصالات مع عضوية الاتحاد للاسهام في الاحتياجات المطلوبة لطوارئ الخريف عبر المحاور التي حددتها الولاية كتوفير الدعم المالي والآليات والغذاء والمبيدات والاسهام في حملة النظافة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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