والي نهر النيل توجه بإيقاف تصاديق الوقود الخاصة

اصدرت والي نهر النيل د. آمنة أحمد محمد احمد المكي، قرار بإيقاف تصاديق الوقود الخاصة بإستثناء المؤسسات الخدمية والطوارئ وشددت علي أهمية الرقابة وإحكام العمل والتعاون بين الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة والمواطنين. ووجهت أمنة خلال إجتماع الآلية الإقتصادية بالولاية بضبط الوقود الزراعي ومراجعة الشركات الزراعية بالمحليات، الى جانب وكلاء الدقيق والغاز بالولاية. وإطلعت دكتور آمنة على أداء الآلية الإقتصادية خلال الفترة الماضية وموقف السلع والمخزون الإستراتيجي من الوقود والدقيق وغاز الطبخ وأمن الإجتماع على إعادة هيكلة اللجنة الإاقتصادية بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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