وزارة الرى : تدابير و تحوطات لمواجهة السيول والفيضانات

توقع الدكتور بلة احمد عبدالرحمن مدير ادارة شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية زيادة كبيرة في معدلات هطول الامطار خلال الايام القادمة، مؤكدا استعداد الوزارة ورصدها اليومي للامطار وذلك عبر لجنة الطواري الخاصة بالخريف.

وقال وفق وكالة السودان للانباء ان الوزارة اتخذت كافة التحوطات لتفادي مشاكل الفيضانات والسيول بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني مناشدا المحليات وادارة الدفاع المدني بتوفير الطلمبات والعمل سويا لمواجهة مخاطر السيول .

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واشاران ادارته تقوم بقياس مناطق المياه خاصة منطقة الديم التي بلغت المياة فيها 549مليون متر مكعب يوميا، و انه تم ملء خزان جبل اولياء، كما سيتم التخزين الاجباري للفترة الثانية تخوفا من الفيضانات في الخرطوم .

واستبعد دكتور بلة توقعات لفيضانات بالبلاد لافتا الي ان نسبة هطول أمطار الخريف في الهضبة الاثيوبية حتي اللحظة فوق الوسط مما يبشر بإمكانية السيطرة علي الفيضانات .

واكد ان سد النهضة الان قام بتخيزن المياه التي يفترض ان تمر في النيل بطريقة عادية، مبينا عدم تأثيرها علي النيل، ووجه الدكتور بلة مدير ادارة شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية رسالة دعا فيها لمتابعة نشرة ادارة شؤون المياه بالوزارة التي تصدر يوميا لمعرفة البيانات عن الامطار في كافة البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )