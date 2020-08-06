الخارجية : أصابة (5) سودانيين فى انفجار بيروت

اصيب خمسة سودانيين في بيروت اثر الانفجار المدوي الذي وقع في منطقة مرفا بيروت وفقا لسفير السودان في لبنان وأعلن السفير علي الصادق سفير السودان لدى لبنان اصابة خمسة مواطنين سودانيين على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت مضيفاً أنهم تلقوا العلاج اللازم وغادروا الى منازلهم

Advertisements

وقال السفير في اتصال هاتفي مع وكالة السودان للأنباء (سونا) ” إن أعضاء جاليتنا في لبنان بخير ولم تحدث بينهم اي حالة وفاة ، فقط هناك خمسة اشخاص اصيبوا جراء الانفجار رغم انهم لم يكونوا في منطقة الحدث لكن بحمد الله جراحهم غير خطيرة وأنهم تلقوا العلاج اللازم وتم السماح لهم بالمغادرة الي منازلهم ” .

واضاف أن السفارة تتابع الموقف بالتنسيق مع رئيس واعضاء الجالية السودانية وسوف تستمر في هذا الصدد طالما استمرت فرق عمليات الانقاذ وازالة الانقاض في عملها قائلاً ” لكننا نرجح الا يوجد مواطن سوداني آخر مصاب جراء الانفجار”

و اكد السفير علي الصادق”لا يوجد في منطقة الحادث سودانيون الا اعداد قليلة قد تكون تعمل في هذه المنطقة في اعمال مختلفة وأشار الى ان عدد اعضاء الجالية السودانية في لبنان ككل يقدر بحوالي ٤ الاف ،يقيم من بينهم حوالى ٣٠٠ الي ٤٠٠ في العاصمة بيروت.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )