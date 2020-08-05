والى الجزيرة يجمد مرسوم زيادة تعرفة المياه

أصدر الدكتور عبد الله أحمد إدريس والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم 3 لسنة 2020م بتجميد المرسوم المؤقت رقم 5 لسنة 2020م الخاص بتعريفة إمداد المياه بالولاية الصادر بتاريخ 22 يوليو لسنة 2020م لحين إشعار آخر وذلك وفقا لوكالة السودان للانباء . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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