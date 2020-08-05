عاجل.. السيول تلحق أضرارا بالغة بولاية غرب كردفان

الأربعاء 5 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ﻗﺎﻝ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑولاية غرب ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ أﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ، إﻥ الأﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، أﺣﺪﺛﺖ أﺿﺮﺍﺭا ﺑﺎﻟﻐﺔ بالممتلكات والمساكن.

وأضاف في تصريح صحفي أنه ﺗﻔﻘﺪ بعض المناطق ﺍﻟﻤﺘأﺛﺮﺓ بالسيول بعدد من المحليات، مشيرا إلى ﺗﻀﺮﺭ الكثير من العائلات والأسر المنكوبة التي يقدر عددها بـ350 أسرة.

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