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الأربعاء 5 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقيادة العامة للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
و رافق المكون العسكري بالمجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة والفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر و ايضا رئيس هيئة الأركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين ونواب هيئة الأركان والسادة قادة القوات الرئيسية و ضباط وضباط صف و جنود القوات المسلحة.
وقال بيان صحفي من القوات المسلحة إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة إستمع الي تنوير استخباراتي وامني عن الأوضاع الامنية بالبلاد .
من جانبه أثنى على الأدوار المتعاظمة للقوات المسلحه والقوات النظامية الأخرى في الوقوف مع المواطنيين لدرء الآثار الناجمة جراء السيول والفيضانات في جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البرهان يتلقى تقريرا استخباراتيا عن الوضع الأمني بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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