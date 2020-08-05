قروب الفنانة إنصاف فتحي يغمرها بالتهاني

الخليج 365 : غمر قروب معجبي الفنانة انصاف فتحي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك المطربة بعبارات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأرسل أكثر من 190 عضواً عبارات معايدة إلى إنصاف فتحي تحمل بين طياتها الكثير من العبارات الجميلة، فيما سأل البعض عن أحوالها واختفائها في الفترة السابقة. وتعد إنصاف فتحي بحسب صحيفة صوت الأمة، من الفنانات المتطورات والتي تعمل على إنتاج أعمال خاصة.

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