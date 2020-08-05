حيدر بورتسودان: (كورونا) وراء اختفائي عن الساحة الفنية

الخليج 365 : أوضح الفنان حيدر بورتسودان أن سبب اختفائه عن الساحة الفنية بسبب جائحة كورونا التي جعلت العالم بأكمله يتوقف، مشيرا إلى انه أنتج عددا من الأعمال الجديدة إلا أن ظروفا اخرى اضطرته لعدم لقاء جمهوره والتواصل معهم عبر أجهزة الإعلام بجانب عوامل اخرى رفض الإفصاح عنها في الوقت الراهن، مؤكدا عودته بإطلالة مختلفة لكن بعد عودة الحياة لطبيعتها مرة اخرى.

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