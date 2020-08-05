شكر الله عزالدين: العيد فرصة للتسامح اللهم قد عفوت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الفنان شكر الله عزالدين إنه لا يحمل حقدا أو ضغينة لأحد وان قلبه يسع الجميع بالاحترام والمحبة وان الحياة مدرسة يتعلم منها الشخص على الدوام يأخذ منها ماهو جيد ويترك السيء

، مضيفا (العيد فرصة للتسامح والرحمة والتواصل وتفقد الغير بقلب صاف وضمير نقي ، اللهم قد عفوت).

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