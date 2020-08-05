وزيرالثروة الحيوانية: الصادر الحي مستمر

الخليج 365 : نفت وزارة الثروة الحيوانية صدور أي قرار بايقاف صادر الماشية الحية.

وقال الوزير المكلف، د.عادل فرح لـ (السوداني)، إن الوزارة لم تتخذ اي قرار بإيقاف الصادر الحي حتى الآن، وأنها بصدد عقد مؤتمر صحافي غدا الخميس لتوضيح الحقائق حول صادر الماشية.

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