إرتفاع عالمي في السكر وتوقعات بزيادة الزيوت النباتية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقع رئيس شعبة تجار الجملة بأم درمان فتح الله حبيب الله لـ ( السوداني ) حدوث ثبات في اسعار السلع بالاسواق باستثناء الزيادة المحتملة في زيوت الطعام لانتهاء الموسم ، معلنا حدوث زيادة عالمية في السكر ليصل سعر الجوال زنه (50) كيلو لـ (3٫350) جنيه

واشار حبيب الله لضعف في التسويق وتراجع القوى الشرائية لموسم الأضحية هذا العام بسبب ارتفاع الاسعار مؤكدا وفرة السلع الاستهلاكية بالأسواق

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