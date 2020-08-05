إرتفاع أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية الصعود بعد أيام من الاستقرار في عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أن الأوضاع الاقتصادية تساعد على ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الأخبار التي رشحت خلال الأيام الماضية عن الميزانية المعدلة التي حدد فيها سعر الدولار بـ (120) جنيهاً. وأضاف التاجر: (رغم أن الخبر لم تؤكده أو تنفه جهة رسمية إلا أنه أحدث أثراً كبيراً في تداول العملات بالسوق الموازي). وبحسب التاجر فإن سعر الدولار وصل اليوم الاربعاء إلى (146) جنيهاً، الريال السعودي (39) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (41) جنيهاً، اليورو (162) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (181) جنيهاً، الجنيه المصري (9.30) جنيه، الريال القطري (40) جنيهاً.

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