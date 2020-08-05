الأربعاء 5 أغسطس 2020 كتب وكالات أفادت وزارة الخارجية السودانية، بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء، إن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخارجية: جاليتنا في بيروت بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.