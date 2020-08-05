رشيدة طليب تحقق انتصارا كاسحا على منافستها من أجل مقعدها في الكونغرس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب اليوم الأربعاء، انتصارها على منافستها في حزبها على عضوية مجلس النواب.

وشكرت طليب على حسابها في “تويتر” ناخبيها وذويها وزملاءها الذين ساعدوها في الاحتفاظ بمقعد النائب عن منطقة الكونغرس الـ13 في ولاية ميشيغان، متعهدة بمواصلة جهودها في مصلحة السكان.

وحسب النتائج الأولية، حصلت طليب على أصوات 63650 ناخبا مقابل 32582 صوتا فقط لمنافستها رئيسة بلدية مدينة ديترويت بريندا جونز، وذلك مع فرز 89.9% من الأصوات حسب وكالة “رويترز”.

وتنتمي طليب إلى مجموعة “سكواد” التي تضم أيضا النائبات الديمقراطيات إلهان عمر وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي.

وتعرف هؤلاء النائبات التقدميات الأربع بمعارضتهن الشديدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

في الوقت نفسه، لم تبد طليب التي انتخبت في الكونغرس لأول مرة عام 2018 حتى اليوم دعمها للمرشح الديمقراطي الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة القادمة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.