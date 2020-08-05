“مستعدون للمساعدة”… أول تعليق من الحرس الثوري على انفجار بيروت

الخليج 365:

أرسل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى لبنان حكومة وشعبا والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عزّى خلالها بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، مؤكداً على الاستعداد لإغاثة المتضررين.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إنه “في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من اللبنانيين، أعرب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عن تعازيه الحارة للشعب والحكومة اللبنانية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله”.

وأكد سلامي على “استعداد الحرس الثوري الإيراني لمساعدة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني من أجل إغاثة الجرحى وضحايا هذا الحادث”، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لعوائل الضحايا والشعب الكريم في هذا البلد.