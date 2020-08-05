فرنسا تبعث مساعدات ومعدات طبية إلى العاصمة اللبنانية بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت فرنسا، صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس/آب، أن تبعث بمساعدات ومعدات طبية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

باريس – سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن توجه 3 طائرات على متنها 25 طنا من المساعدات من فرنسا إلى بيروت، عقب الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت يوم أمس وأسقط مئات الجرحى والقتلى

وقال لودريان في مداخلة مع قناة “إل سي أي” الفرنسية، إن “انفجار بيروت كارثة كبيرة حلت ببلد شقيق يعاني أصلا”، مضيفا أن ثلاث طائرات على متنها 25 طنا من المساعدات والمعدات الطبية توجهت إلى بيروت”.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.