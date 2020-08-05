بتوجيه من السيسي… طائرات مصرية تستعد للتوجه إلى لبنان بشكل عاجل

الخليج 365:

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتجيهز طائرتين بمساعدات طبية عاجلة لإرسالها إلى بيروت.

وبحسب موقع بوابة “أخبار اليوم”، أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلي بيروت بشكل عاجل”.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها مصر لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمفقودين بالإضافة إلى الخسائر المادية التي خلفها الانفجار.

وكان السيسي قد أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأعرب الرئيس المصري، عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأكد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.