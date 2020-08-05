ملك الأردن يوجه رسالة عاجلة إلى لبنان بعد كارثة بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى لبنان، عقب الكارثة التي وقعت في بيروت.

وقال الملك عبد الله، في رسالة نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الصعب.

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