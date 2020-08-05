انفجار هائل يهز كوريا الشمالية ويسقط عشرات القتلى والجرحى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، فيما يعتقد أن تسرب غاز على ما يبدو تسبب في انفجار قاتل يوم الاثنين.

وأفادت “رويترز” بأن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة “ديلي إن كيه” التي تتخذ من سيئول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية “أسوشيتد برس”، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.

ونقلت “ديلي إن كيه” عن مصدر داخل كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، قوله إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ.

وأضاف المصدر للصحيفة: “دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها”. سقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وكيل سفر في بلدة تشانغباي الحدودية الصينية قوله، إنه شاهد الانفجار وقام بتصوير مقطع فيديو له، لكنه لا يعرف السبب.

تُظهر مقاطع الفيديو حريقًا يتوهج فوق قمم الأشجار، وتتخلله انفجارات متعددة تسببت في اندلاع أعمدة اللهب إلى السماء. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي شيء حول حادث، وقال مسؤولون جنوبيون إنهم لا يمكنهم تأكيد التقارير حاليًا.