“خطاب” من مصر إلى الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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أرسلت مصر خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تأكيدا على رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، لسد النهضة.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية، وفق سكاى نيوز أن الخطاب تضمن كذلك “رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظيريه في مصر والسودان، المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020”.
وأشار البيان إلى أن الخطاب تضمن “مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو الماضي، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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