اتحاد الغرف الصناعية : ينفي صلته بموكب يدعو لاقالة أحد الوزراء

أكدت لجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية السوداني انها ليست جزءا وان لاعلاقة لها بموكب مزعوم تسعى بعض الجهات لتنظيمه و تدعو فيه لاقالة احد الوزراء.

ونفت اللجنة وفق وكالة السودان للانباء اي صلة لها بالتصريح الصادر باسم الغرفة التجارية، والتي بدورها كانت نفت صلتها بالتصريح المنشور في الاسافير والذي تم اقحام رجال الصناعة فيه كجزء من موكب مزعوم يدعو لاقالة السيد/ وزير الصناعة والتجارة.

وقال عادل عبدالحليم رئيس غرفة صناعة ولاية الخرطوم وعضو لجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية في تصريح لسونا بانهم سيتصدون لمثل هذه الدعوات غير المنضبطة التي تستهدف اعاقة مسيرة الثورة وواد المؤسسية واشاعة الفوضي،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )