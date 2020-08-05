التاريخ: 05-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وفقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية اليكم حالة الطقس خلال ال “24” ساعة القادمة ، نشرة اليوم الاربعاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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