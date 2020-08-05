أرتفاع في مناسيب النيل الأزرق

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها، اليوم الأربعاء، ان هناك ارتفاعا ملحوظاً في مناسيب النيل الازرق ببعض الأحباس،

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مشيرة الى ان قطاع الدمازين – سنار سيشهد استقراراً، فيما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعاً، والقطاع جبل اولياء- الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً، والقطاع الخرطوم- شندي ارتفاعاً ملحوظاً، والقطاع شندي – عطبرة ارتفاعاً، والقطاع عطبرة- سد مروي ارتفاعاً، والقطاع سد مروي- الدبة ارتفاعا، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعاً، والقطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد استقراراً.ودعت لجنة الفيضانات، وفق صحيفة السوداني الجهات المختصة والمواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )