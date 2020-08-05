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وضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

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التاريخ: 05-أغسطس-2020

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وضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

وجه رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بوضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف.

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كما وجه وفق صحيفة السوداني بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة لجنة طوارئ الخريف وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخياماً ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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