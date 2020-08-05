القوات المسلحة تستنكر الإساءة للفريق أول ركن شمس الدين كباشي

التاريخ: 05-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة استنكرت هيئة الأركان وقيادة القوات المسلحة الأحداث التي صاحبت زيارة معايدة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي للصحفي جمال عنقرة بضاحية الحتانة والتي حملت أحداثاً وألفاظاً لا تليق بموروثات الشعب السوداني وتقاليده. Advertisements وقالت في بيان لها اليوم، وفق صحيفة السوداني إنها تستنكر هذه الأحداث وتعمل للحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعي، كما أن هذه الإساءات تعتبر إساءة للقوات المسلحة متمثلة في رمزية عضو المجلس السيادي العسكرية. وأضاف البيان: عاش الشعب السوداني بموروثاته وقيمه الرفيعة وعاشت القوات المسلحة قومية شامخة لا تهزها الصغائر وتتعهد كما العهد بها بتدابير كافيه للحفاظ على هذا الإرث الباذخ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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