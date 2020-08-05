إرتفاع في أسعار الذهب محليا

قال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال إن هنالك ارتفاعا كبيرا غير مسبوق في الذهب في تاريخ البورصة العالمية، مبينا أن سعر البورصة قفز من (1٫950) الى (1٫980) للاوقية.

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وسجل سعر جرام الذهب الخام محليا لـ (7٫600) جنيه بدلا عن (7) آلاف جنيه والمشغول ( 9٫5- 10) الف جنيه بدلا عن (9) آلاف جنيه، وأوضح أن هنالك ارتفاعا في اسعار سوق الذهب عالميا.

وتوقع القدال وفق صحيفة السوداني دخول حصائل الصادر وتراجع الاسعار عقب عطلة العيد مما ينعكس على اسعار العملات الاجنبية، مؤكدا معاناة السوق من ضعف الحركة التجارية خاصة في فصل الخريف مما يؤثر على قطاع الذهب بمناطق التعدين .