افتتاح مركز لعلاج كوفيد (19) بمستشفي أم درمان

التاريخ: 05-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة افتتحت المنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود السويسرية بالشراكة مع المستشفى ووزارة الصحة الاربعاء مركز مؤقت لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى أم درمان التعليمي Advertisements ويسع المركز 20 سريراً ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 40 سريرًا، إذا لزم الأمر، وسيوفر الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من أعراض كورونا معتدلة إلى شديدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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