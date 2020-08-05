التاريخ: 05-أغسطس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة قدم مجلس إدارة نادي المريخ تعازيه في فقيد النادي والرياضة نجم المريخ في ستينات القرن الماضي إبراهيم محمد علي “إبراهومة الكبير” وذلك بمدينة ود مدني معقل الأسرة، وقد مثل مجلس المريخ عضو المجلس الأستاذ عمر محمد عبد الله وفق صحيفة السوداني Advertisements إضافة لقدامى اللاعبين فيصل كوري ومرتضى قلة، وخلال كلمته قال عضو مجلس المريخ عمر محمد عبدالله إن فقد إبراهومة ليس فقدا للمريخ بل هو فقد للرياضة السودانية، ناقلا تعازي رئيس نادي المريخ آدم عبد الله آدم “سوداكال” وأعضاء مجلس الإدارة للأسرة التي قدمت شكرها للمجلس عبر المتحدث باسمها على الخطوة، مبينة أن العلاقة بين الأسرة ونادي المريخ لن تنتهي برحيل الفقيد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من مجلس المريخ وقدامى اللاعبين يعزي أسرة إبراهومة الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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