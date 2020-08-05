قرار بالموافقة على تعديل لائحة الممتاز

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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أكد الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن مجلس إدارة الاتحاد قد وافق رسميا أمس الثلاثاء ، على المقترح المقدم من لجنة المسابقات حول تعديل لائحة بطولة الدوري الممتاز لموسم. 2019 / 2020 م، وذلك عبر التمرير..
يذكر أن الاتحاد بحسب صحيفة السوداني قد أعلن عن استكمال بطولة الدوري الممتاز بدءا من يوم 15 أغسطس الحالي، وفقا لقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير الذي انعقد في 28 يونيو الماضي بفندق السلام روتانا في الخرطوم..
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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