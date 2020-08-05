انعدام شبه “كامل” للغاز بمحلية المتمة

كشفت مصادر عن انعدام شبه كامل للغاز في محلية المتمة في وقت بلغ في سعر ملء الأسطوانة في السوق الأسود (١٥٠٠)ج بدلاً عن ( ٧٥٠ )ج وأشار المواطن عبدالله أحمد إلى وجود ندرة في الغاز من قبل عيد الأضحى المبارك، ووصل فيه سعر تعبئة الغاز (٧٥٠) مع العلم أن سعر الغاز المدعوم (٣٥٠)ج وتابع أحمد وفي فترة العيد أصبح من الصعوبة وجود غاز إلا عبر السوق الأسود مع ارتفاع كبير في أسعاره بعد أن وصل إلى ( ١٥٠٠) بدلاً عن ( ٧٥٠)ج.

وقال الناشط في الحقوق المهندس زراعي عبد الباسط أبو نخيلة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن محلية المتمة ظلت تعاني من انعدام المحروقات بدءاً بغاز الطبخ الذي أصبح صعب المنال، وعادت ربات البيوت إلى القرون الوسطى في استعمال بقايا الأشجار للطهي لارتفاع أسعار الفحم.

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ونوه أبو نخيلة إلى أن المناطق المجاورة لشندي لا تعاني مثل معاناة أهل المتمة لأسباب أولها انعدام المتابعة من قبل السلطات المختصة لحصة المتمة ثانياً التهريب خارج حدود المحلية، وهذا الحال ينطبق على الجازولين والبنزين ويعاني المواطنون أشد المعاناة في الحصول على حفنة لترات من المحروقات مما أدى إلى زيادة كبيرة في أجور النقل والترحيل وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من خضروات ومحاصيل وفواكه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)