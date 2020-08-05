إثيوبيا: ملتزمون بنتائج مرضية بين الدول الثلاث

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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جددت إثيوبيا، أمس (الثلاثاء)، التزامها بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة، مصر وإثيوبيا والسودان، وعلى وجه “السرعة”.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي إن “إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر.
وتضمنت التصريحات الإثيوبية بحسب صحيفة السوداني الدولية، الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة في اليومين القادمين، منوهاً إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الأفريقي لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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