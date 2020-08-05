“المحاربون القدامى” بالمريخ يطالبون بإزالة صورة “سوداكال”

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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طالب المحاربون القدامى بالمريخ بإزالة صورة رئيس نادي المريخ آدم سوداكال من أمام بوابة استاد المريخ.
وقال الحاج أبو سوط إن مهدي الفكي أول رئيس لنادي المريخ وقع على العملة لم توضع صورته على استاد أو نادي المريخ، وكذلك السيد طه صالح شريف وشاخور لم توضع صورهما، فكيف توضع صورة سوداكال الذي لا زال اسمه مكتوباً بـ”قلم الرصاص” في كشف رؤساء نادي المريخ ولم يحقق أي بطولة بصفته رئيساً للمريخ.
وقال الحاج بحسب صحيفة صوت الأمة، إن وضع صورة سوداكال تمثل سبة في تاريخ نادي المريخ، وأضاف: جمال الوالي الذي شيد استاد المريخ لم توضع صورته ولا حتى اسمه فكيف توضع صورة شخص لم يأت بـ”جوال أسمنت” للاستاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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