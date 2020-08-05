عاجل.. إكتمال مراسم التسليم والتسلم بين لوالى النيل الازرق

الأربعاء 5 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهدت قاعة مجلس الوزراء بالامانة العامة لحكومة ولاية النيل الازرق إكتمال مراسم التسليم والتسلم بين عبدالرحمن نور الدائم التوم والي النيل الازرق واللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني الوالي السابق وذلك بحضور اعضاء مجلس الوزراء ولجنة امن الولاية وتنسيقية الحرية والتغيير والاجهزة الاعلامية.



وأعرب اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني ( الوالي السابق) عقب اكتمال مراسم التسليم والتسلم ان فترة عمله كانت بمثابة نبراس وفترة طيبة في احضان شعب النيل الازرق بمكوناتها المختلفة مؤكدا سعادته بالترجل عن التكليف بروح طيبة وان شعب الولاية وابنائها حريصون علي اعمار الولاية متمنيا التوفيق للوالي عبدالرحمن نور الدائم.

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واضاف انه علي ثقة بان كافة مكونات الولاية علي قلب رجل واحد وبجهود الجميع وتكاتفهم جعل الولاية تنعم بالامن والاستقرار

وجدد شكره وتقديره للجميع وتعهد بان يكون سفيرا للولاية واعانة الوالي الجديد مناشدا كافة مكونات الولاية للوقوف مع الوالي.

من جانبه حيا عبدالرحمن نورالدائم والي النيل الازرق الحضور وقائلا" ان هذه لحظات تاريخية ومفصلية وهو يتبوا فيها منصب الوالي في هذه المرحلة وبذلك قد تحقق مطلب من مطالب الشارع وهو الانتقال للسلطة المدنية".

متوجها بالشكر للواء الركن يس ابراهيم عبدالغني واللجنة الامنية والوزراء للجهود المبذولة في الفترة السابقة خاصة وان التحديات التي تواجه الولاية كبيرة الا ان حكومة الولاية بقيادة اللواء الركن يس ابراهيم عملت علي تضافر الجهود حتي تنعم الولاية بالامن والاستقرار. وأضاف بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وان يده بيضاء وممدودة للجميع ونتطلع ان نعمل سويا مع كافة الاجهزة الامنية والتنفيذية وبنفس الروح السابقة للمزيد من التعاون للعبور بالولاية الي بر الامان. واشاد نور الدائم بتعهدات اللواء يس بان يكون سفيرا للنيل الازرق من خلال موقعه الجديد.