مواطنو الولاية الشمالية يتساءلون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خوف كبير انتاب الناس أثر الاعلان عن إعادة الحظر الشامل فى الولاية الشمالية واغلاقها ومنع الدخول والخروج منها وذلك بحسب

قرار اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا في إجتماعها امس بدنقلا برئاسة والي الولاية الشمالية البروفيسور أمال محمد عزالدين.

وجاء تخوف الناس من الصرامة فى لغة الاعلان والتشدد في الإغلاق الذى سوف يستمر اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة عشرة أيام مع تأمين مداخل ومخارج الولاية مع ولايتي الخرطوم ونهر النيل ، وهذا يعنى ان المرض مستشر بشدة فى هذه الولاية وامكانية انتشاره بشكل أوسع باتت واردة مما يفاقم من أزمة الناس ومعاشهم وحياتهم اذ ان تجربة الاغلاق العام التى شهدتها بعض الولايات وعلى رأسها الخرطوم تسببت فى اخطار كبرى تعرض لها الناس خاصة مع نكوص الحكومة عن الالتزام بوعدها ان توفر بعض المستلزمات للاسر المحتاجة لكنه كان كلاما فى الهواء ، وما اسهل الكلام فى الهواء .

اللجنة المختصة بمكافحة وباء كورونا فى الولاية الشمالية قررت الغاء كافة تصاريح المرور الصادرة من الولايات الاخرى وإستثناء الحالات المرضية والعربات التي تحمل المواد البترولية والمحاصيل الزراعية ومدخلات الإنتاج والمواد الغذائية .

أيضا قررت اللجنة الإغلاق الجزئي لجميع أسواق الولاية ، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بالاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ، وفرض حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتي الخامسة صباحا من اليوم التالي لمدة عشرة أيام .

وقررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية أيضا منع حركة تنقل المواطنين والمركبات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة وتكثيف الحملات الإعلامية ونشر الوعي الصحي عبر وسائل الاعلام المختلفة مع الإستمرار في عمليات التعقيم والتطهير للمؤسسات والمرافق العامة والشوارع الرئيسية بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والخدمات والتغيير وإستمرارعمل البنوك والمصارف من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الثانية ظهرا ومنح العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم غد الاربعاء .

كما تقرر منع إقامة المناسبات الإجتماعية والمناسبات العامة بجانب عمل رصد يومي لحالات الاصابة بمرض كورونا وعكسه عبر الأجهزة الإعلامية ومراقبة ومتابعة حركة النزل والفنادق وتوفير الكمامات للمواطنين بأسعار رمزية مع الزامهم بارتدائها في أماكن العمل وغيرها واستمرار عمل محطات الوقود لتبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتي الثانية ظهرا وتفعيل عمل اللجان الفرعية بالمحليات لمجابهة جائحة كورونا، الى جانب تعليق الصلوات الراتبة بالمساجد ودور العبادة لحين إشعار آخر

انه إعلان كما اسلفنا قوى وشديد العبارة ويلزم ان يهتم الناس به ولهم الحق فى الخوف على انفسهم واهلهم فى الولاية الشمالية ويتساءلون ماذا يجرى فى ولايتنا وما حجم المرض وما مدى انتشاره وما هو المتوقع ان تصير إليه الاوضاع حتى يكون الاعلان بهذا الشكل ، وهذه الاسئلة تنتظر اجابة السلطات المختصة وهى اسئلة مشروعة ومن حق المواطنين الحصول على اجاباتها.