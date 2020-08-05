غضب وغليان من جماهير المريخ على أبو أواب

اشتاطت جماهير المريخ غضباً على قطب النادي أبو أواب بسبب فشله في إدارة ملف قناة المريخ بعد أن اشترى 40% من أسهم القناة وتعهد بتحويل قناة المريخ إلى قناة عالمية ونقل بثها من عرب سات إلى نايل سات، ولكنه فشل في الإيفاء بوعده.

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وبحسب صحيفة صوت الأمة، أصبحت قناة المريخ أزمة ومشكلات ولم تقوم بالدور المطلوب منها تجاه جماهير وعشاق نادي المريخ، وتحولت إلى قناة تعيد المباريات والمناسبات بدلاً من أن تبتكر وتكون سنداً للمريخ.

وطالبت جماهير المريخ بسحب أبو أواب من إدارة القناة وإقالته اليوم قبل الغد بعد أن فشل في ملف الاستثمار وعطل العمل في نادي المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)