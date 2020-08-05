“كدايس” ود مدني تطبق قواعد تباعد (كورونا)

طبقت مجموعة من القطط (الكدايس) في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة نظام التباعد بصورة لفتت أنظار منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث أظهرت الصور القطط جالسة على بعد مسافات وكأنها التزمت بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.

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وبحسب صحيفة صوت الأمة، هذا المشهد لـ”كدايس” مدني دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التعليق ووصفوا القطط في زمن “الكورونا”، فيما علق آخرون أن سياسة التباعد الاجتماعي التي طبقتها القطط، ابتعد عنها الناس والمعنيين بالأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)