تشكيل آلية لتنفيذ مقررات الصلح بين الرزيقات والفلاتة

أصدر والى ولاية جنوب دارفور موسي مهدى اسحق قراراً قضى بتشكيل آلية لتنفيذ مقررات وتوصيات الصلح بين الرزيقات والفلاتة برئاسة ممثل ديوان الحكم المحلى وممثل النيابة العامة رئيساً مناوباً وممثل الشرطة مقرراً وعضوية كل من ممثل الاستخبارات، الدعم السريع، جهاز المخابرات العامة بجانب أربعة من العمد ممثلين لقبيلة الرزيقات وهم ديدان السيد ديدان، موسي عثمان محمد، محمد القدم على ويس كوكاب النور ومثلهم أربعة عمد عن الفلاتة وهم ابراهيم يونس ابراهيم، موسي عبدالجبار حماد، يونس عمر خاطر وعيسي على جبريل. Advertisements وأوكل القرار للجنة بحسب صحيفة آخر لحظة، مهام متابعة تنفيذ مخرجات الصلح ومتابعة التزام الطرفين بسداد أقساط الديات فى وقتها المتفق عليه فضلاً عن إنزال مخرجات المؤتمر والتبشير بها لدى القواعد وإعلاء قيمة السلام ولعب دور أساسي فى إعادة وبناء النسيج الاجتماعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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