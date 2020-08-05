الأمة القومي: توجيهنا لمنسوبينا عدم الاستجابة لأي آراء لا تمثل المؤسسات

جدد حزب الأمة القومي موقفه من إعلان ولاة الولايات، وقال الواثق البرير الأمين العام للحزب إن هنالك توجيهاً واضحاً لأجهزة الحزب ومنسوبيه بعدم الاستجابة لأي آراء لا تمثل مؤسسات الحزب تجاه العديد من القضايا في الساحة السياسية.

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وأشار البرير إلى أن الانفلات الأمني ناتج عن سوء إدارة ملف السلام والمحاصصة فيما يخص الولاة مما أدى إلى صب الزيت على النار، وتابع يجب علينا الإسراع في تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد وتطبيق العدالة الانتقالية تمهيداً للدخول في السلام الشامل العادل الذي يتم بموجبه الاستقرار الأمني في دارفور.

ودعا الأمين العام لحزب الأمة بحسب صحيفة صوت الأمة، إلى عقد مؤتمر يضم جميع القوى الممثلة لمكونات الثورة لمناقشة الأوضاع الراهنة والخروج بتوصيات حتى تخرج البلاد من النفق الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)