مجهولون يستولون على مرتبات عاملين بـ(بربر)

تمكن مجهولون من سرقة جزء من مبالغ مالية تخص مرتبات العاملين بمحلية بربر بولاية نهر النيل كانت بداخل المحلية توطئة لصرفها عبر الإدارة المالية.

وأكدت السلطات المختصة بمحلية بربر بأن كافة حقوق ورواتب العاملين من منسوبي المحلية وخلافه محفوظة وستتم تغطيتها بالكامل دون أن يضار أحد.

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وأعلن اسامة مجذوب البيب المدير التنفيذي لمحلية بربر بحسب صحيفة صوت الأمة، عن تشكيل لجنة تحقيق إدارية في حادثة تعرض الخزينة الرئيسية بالمحلية للكسر، وقال إن المبلغ المعتدي عليه ليس بالضخامة التي يروج لها البعض وقادرين على تغطية العجز من مواردنا الذاتية.

وأشار البيب لمباشرة لجنة التحقيق لأعمالها فعلياً إلى جانب ما هو متخذ من إجراءات قانونية من فتح للبلاغات والتحقيقات في الحادثة والتي وصفها بالدخيلة على المجتمع المحلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)