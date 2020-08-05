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توجيهات بإزالة مخلفات الذبيح وتفريغ الميادين من المياه بمحلية جبل أولياء

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أغسطس-2020

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توجيهات بإزالة مخلفات الذبيح وتفريغ الميادين من المياه بمحلية جبل أولياء

وجه المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء عماد الدين خضر محمد بإزالة تراكمات النفايات وخاصة مخلفات الذبيح بالطرق الرئيسية والداخلية والأسواق بالمحلية جاء ذلك خلال جولته الميدانية للوقوف على سير أعمال حملة النظافة التى نظمتها المحلية واستهدفت مناطق الكلاكلة القبة وود العقلي.

 

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وفي سياق متصل وقف عماد الدين على مناسيب نهر النيل الأبيض والترس النيلي بمنطقة الكلاكلة القبة ووجه باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تدعيم الترس النيلي بتوفير جوالات خيش ، إضافة لطلمبات شفط ، تحسباً لأي زيادات متوقعة ومحتملة في مناسيب مياه النيل الأبيض .

 

وشملت الجولة الميدانية للمدير التنفيذي عدد من مصارف الأمطار ، إضافة للمصبات الرئيسية بالعزوزاب واطمأن على تصريف مياه الأمطار وانسيابها للمصبات ، ووجه بحسب صحيفة آخر لحظة، بتفريغ الميادين العامة من المياه وبتوفير طلمبات وتناكر لشفط المياه بهذا الخصوص وبالتنسيق مع الغرفة المركزية لطوارئ الخريف ووزارة البنى التحتية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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